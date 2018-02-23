На этом сайте самая низкая цена на Фотообои (по данным Магазина)
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Какие фотообои самые популярные в 2021 году?
Что такое обои 3Д эффектом?
3Д это объемное изображение, которое отлично подойдет для расширения пространства в интерьере и создания реалистичного эффекта присутствия.
Что делать если фотообои не понравятся?
Мы уверены в качестве своей продукции и доверяем своим клиентам. Вы можете заказать фотообои с оплатой при получении и тщательно проверить их.
Как мне оплатить заказ?
Вы можете оплатить заказ непосредственно при получении или совершить предоплату на банковскую карту, чтобы не переплачивать комиссию за наложенный платеж.
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Какие сроки изготовления заказа
Ваш заказ будет напечатан и отправлен в течении одного рабочего дня.
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Что дает лаковое покрытие?
Лак сделает фотообои более натуральными, добавляет яркости. Он защитит от любых внешних воздействий, солнечных лучей, а также сделает фотообои водостойкими.
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Какой клей вы порекомендуете для поклейки ваших фотообоев?
У нас вы можете также приобрести высококачественный клей немецкого производства, который себя отлично зарекомендовал для самых разных стен.
Что такое тип печати Стандарт?
Стандарт – высококачественная печать пигментными черниламии. Они являются экологически чистыми и разрелены для печати внутри помещения.
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Что такое тип печати Премиум?
Премиум печать производится с помощью высококачественных пигментных чернил обладающих повышенной стойкостью к выгоранию и насыщенным цветом.
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Цены на наши фотообои варьируются от 110 до 1710 рублей
Сколько стоят услуги дизайнера?
Услуги дизайнера включены в стоимость Вашего заказа.