Расширением файла называется отделенная точкой от основного названия часть имени. По тому, какое расширение имеет файл можно с легкостью определить его тип: музыкальный, видео, текстовый, архивный и т.д.

Скажем «myfile.doc» является документом, созданным с помощью Word, об этом говорит -.doc. А вот «myfile.txt» будет обычным текстовым и для его открытия можно использовать обычный блокнот. Это видно по - .txt.

Все файлы создаются определенным софтом и имеют свое предназначение. Форматов существует очень много, но лишь малая их доля открывается какой-либо программой сразу. Бывают ситуации, когда требуется открыть определенный фрагмент, но неизвестно чем и как это сделать. Ответы на эти вопросы вы найдете на нашем веб-ресурсе.

На сайте HowOpen.ru можно найти информацию по всем видам форматов, известным на сегодняшний день. База ресурса включает в себя порядка 6400 расширений и 7400 форматов. Несколько форматов могут принадлежать к одному виду.

Это стало возможным из-за того, что одинаковое расширение может состоять из различных данных, соответственно и для их открытия потребуются разные программы.

Каждый формат, содержащийся в базе веб-ресурса, снабжен кратким описанием на английском и русском языках. Но самым важным является список программ, способных открыть конкретный формат. Некоторые типы содержат подробнейшее описание и данные о заголовке.

Эти данные пригодятся, если потребуется дополнительная идентификация. (НЕХ и ASCII-дескрипторы). Также может понадобиться при переименовании файла, после чего его истинное расширение установить не удается.

Для удобства пользователей файлы отсортированы по категории (вид данных) и по алфавиту (по первой букве в обозначении расширения). Чтобы быстро найти нужный формат, его необходимо ввести в форму быстрого поиска.

При необходимости более подробного поиска следует воспользоваться формой для расширенного поиска, позволяющей найти файл, используя четыре параметра: расширение, описание, НЕХ и ASCII-дескриптору заголовка.

База ресурса постоянно обновляется и пополняется. Если нужное вам расширение отсутствует в базе, то просим сообщить об этом, используя специальную форму для добавления/изменения расширений. Если файл, имеющий этот формат, открывается, то он в обязательном порядке окажется на веб-ресурсе.

Последние добавленные расширения файлов: